"Il y a aujourd’hui une vraie politisation du numérique et des enjeux qui y sont liés, qu’ils soient sociétaux, environnementaux, de sobriété, de confiance, de sécurité… Cette politisation engage des responsabilités : on ne peut plus prendre de décisions en disant 'je ne savais pas'", explique Christophe Hugon, conseiller municipal délégué à la transparence, à lʼopen-data municipal et au système dʼinformation et au numérique de la ville de Marseille. "C’est pour nous tout le sens du mot 'numérique responsable'", poursuit l’élu, esquissant l’architecture, bâtie autour de quatre axes, de la stratégie qui doit être présentée lors du prochain conseil municipal, en décembre. Il explique également comment la ville entend, dans le cadre du congrès mondial Smart city expo, où AEF info l’a rencontré (1), s’inspirer des expériences menées par d’autres collectivités, dont celles de Barcelone.