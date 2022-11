Pour le dernier volet du cycle 2022 "Osez l’aménagement", le Réseau national des aménageurs a cherché, vendredi 25 novembre, à montrer à quel point les opérations d’aménagement d’initiative publique représentent un levier pour les territoires. Alors que les élus, et pas seulement dans les métropoles, doivent répondre à des enjeux appelant des réponses de plus en plus complexes, ils peuvent être tentés de s’en tenir à la planification et, pour le reste, de laisser faire le marché. Or, avec leur vision d’ensemble, les aménageurs peuvent aider les élus à faire face aux risques, défendent-ils.