Le réseau des œuvres lance une campagne de prévention et d’information contre les violences sexistes et sexuelles, le 25 novembre 2022, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Clip de prévention, affiches, carte interactive des cellules d’écoutes… Plusieurs supports de communication sont déployés sur les réseaux sociaux et dans les résidences et restaurants des Crous. L’objectif affiché est de sensibiliser aux différentes formes de violences, d’accompagner les victimes et les témoins et de les inciter à agir.