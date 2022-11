Engagée dans les transitions environnementales et citoyennes, la coopérative parisienne Oasis 21 a officiellement inauguré, jeudi 24 novembre 2022 dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, le "Fab city hub", en présence de Pénélope Komitès et Florentin Letissier, adjoints à la maire de Paris en charge respectivement de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire, François Dagnaud, maire du XIXe arrondissement, et Vincent Belliard, président de la RIVP. Dédié à la ville de demain, ce tiers lieu accueille des structures dédiées aux transitions.