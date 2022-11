L’Afdas a mis en ligne le premier centre de ressources contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes, vendredi 25 novembre 2022, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette plateforme accessible gratuitement qui agrège, sous la forme de contenus variés (vidéos, podcasts, articles…), des témoignages, informations juridiques et outils de sensibilisation sur ces questions. Il s'agit de la première thématique sociétale qui est abordée sur le Wiki qu’inaugure à cette même occasion l’opérateur de compétences.