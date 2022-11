Si les start-up et autres TPE/PME ont de plus en plus recours au freelancing, les grandes entreprises, elles, rechignent encore à faire appel à des indépendants pour une mission ou pour mener un projet à son terme. Selon un rapport réalisé par le Lab RH et publié lundi 28 novembre 2022, la peur de ne pas les fidéliser ni les inclure dans la culture d’entreprise serait encore un frein. Pour le Lab RH, les entreprises pourraient pourtant y gagner grâce à une logique "open talents", qui leur bénéficierait en termes de marque employeur et d’accès aux compétences notamment.