En 2020, la Cnil veut s’intéresser davantage à la sécurité des données de santé

Parmi les trois thématiques retenues par la Cnil pour orienter ses procédures formelles de contrôle en 2020, la sécurité des données de santé figure en première position. "L’actualité récente en matière de santé (télémédecine, objets de santé connectés, violations de données personnelles au sein d’établissements publics…) démontre l’attention qui doit être portée à la sécurité des traitements de santé", a annoncé la Cnil ce 12 mars 2020. "Les données de santé sont des données sensibles, qui font l’objet d’une protection spécifique par les textes (RGPD, loi Informatique et Libertés, Code de la santé publique, etc.) afin de garantir le respect de la vie privée des personnes. La CNIL souhaite, grâce à cette thématique prioritaire, s’intéresser plus particulièrement aux mesures de sécurité mises en œuvre par les professionnels de santé ou pour leur compte".