Voici une sélection d’événements pour la semaine du 28 novembre 2022, qui verra notamment le lancement, ce lundi à Paris, du volet logement du Conseil national de la refondation et des états généraux du logement à Marseille, la convention annuelle d’Action logement, mardi, les 4e Journées des organismes de foncier solidaire, jeudi et vendredi, ainsi que la poursuite de l’examen en séance publique, par le Sénat, de la seconde partie du PLF 2023, et l’examen, en séance également, par l’Assemblée nationale, de la PPL des députés Renaissance pour lutter contre l’occupation illicite des logements.