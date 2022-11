Les résultats des évaluations nationales de maths en 6e, publiées le 25 novembre 2022, montrent qu’entre 2017 et 2022, il y a davantage d’élèves dans le groupe le plus performant, mais aussi dans ceux de plus faible niveau. Pour le MEN, qui veut "réformer le collège" et vient de dévoiler sa "stratégie maths", ces résultats seront "un point d’appui important". De son côté, l’APMEP n’est pas favorable aux groupes de niveaux annoncés par Pap Ndiaye, observant que "les élèves y progressent moins", mais encourage les effectifs réduits. La CGT et le Snuipp-FSU demandent l’arrêt de ces évaluations.