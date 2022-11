Les listes "Faire l’UG ensemble", emmenées par Laurent Linguet, VP recherche dans l’équipe sortante, décrochent 5 sièges au conseil d’administration de l’université de Guyane, selon les résultats des élections aux conseils centraux, proclamés le 25 novembre 2022 et transmis le 29 novembre à AEF info. De leur côté, les listes "Kolektif UG" et "UG plurielle et ambitieuse" (FSU et Solidaires) totalisent chacune 2 sièges. La liste "Santé" gagne quant à elle un siège. L’élection à la présidence de l’université interviendra le 17 janvier 2023.