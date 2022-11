Dévoilée il y a un an et demi, la feuille de route pour le développement des résidences sociales n’a pas encore débouché sur des éléments concrets. Mais les acteurs du logement accompagné entendent se saisir des discussions autour du deuxième plan pluriannuel pour le Logement d’abord pour demander une refonte en profondeur du modèle des résidences sociales. D’autant que la crise énergétique et le contexte inflationniste ont jeté un nouveau coup de projecteur sur les limites du modèle économique de ces structures.