Le second PLFR pour 2022 a été définitivement adopté par le Parlement, vendredi 25 novembre 2022, après un ultime vote du Sénat (252 voix pour, 16 contre) dans sa rédaction issue de la CMP du 22 novembre. Ce texte prévoit le relèvement de 907 ETPT du plafond d’emplois de l’État, à 1 931 392 ETPT (hors budgets annexes) et de 174 ETPT de celui des opérateurs de l’État, à 406 228. Il conserve par ailleurs un amendement du Sénat prévoyant l’ouverture de 12,5 M€ de crédits pour soutenir les maisons France Services "tout en limitant la charge pesant sur les petites collectivités". L’État finance aujourd’hui chaque structure à hauteur de 30 000 € par an alors que leur coût de fonctionnement annuel moyen est de 110 000 € par an, selon ses auteurs. Ceux-ci jugent nécessaire d’aller plus loin "dans le cadre de la renégociation de la convention conclue avec les opérateurs nationaux" prévue en 2023.