À quatre jours de l’ouverture des négociations pour établir un traité international sur les pollutions plastiques, une coalition de la haute ambition, portée par le Rwanda et la Norvège et dont la France est membre fondateur, a appelé jeudi 24 novembre 2022 à l’adoption d’un texte qui permette d’atteindre l’objectif de fin de la pollution plastique d’ici à 2040. Elle plaide pour que le futur instrument contienne des mesures contraignantes, y compris des interdictions et des restrictions. De leur côté, les États-Unis souhaiteraient privilégier les "efforts individuels" de chaque pays.