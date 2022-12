L’AD-PA salue l’élargissement de la vaccination au secteur de l’aide à domicile

Les personnes âgées vulnérables vivant à domicile et les professionnels de plus de 50 ans qui les accompagnent pourront désormais avoir accès à la vaccination, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, mardi 5 janvier (lire sur AEF info). Ce mercredi, l’ AD-PA se félicite de cette décision, ces mesures étant une réponse à ses "préconisations". Cet élargissement permettra de "développer" la campagne de vaccination lancée jusqu’à présent dans les seuls établissements personnes âgées. Par ailleurs, l’AD-PA insiste sur le fait que "la parole" des personnes âgées les plus fragiles doit faire l’objet "d’une attention toute particulière" dans le cadre du recueil du consentement. Enfin, l’association propose de faire preuve de "souplesse" pour permettre aux structures de vacciner les personnes non prioritaires "en cas de surplus de doses".