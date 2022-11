Pensions individuelles : le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle entre en application

Le règlement relatif au produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) commence à s’appliquer ce mardi 22 mars 2022. La proposition relative au PEPP présentée par la Commission en juin 2017 fait partie de son plan d’action visant à renforcer l’union des marchés des capitaux. Le règlement PEPP a été approuvé et adopté le 25 juillet 2019. Son but est de contribuer à la mise en place d’un marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle en accroissant les possibilités pour les fournisseurs d’offrir des produits d’épargne-retraite individuelle au-delà des frontières et en proposant aux consommateurs une alternative compétitive d’épargne pour leur retraite.