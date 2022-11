En 2023, une enveloppe de 30 M€ sera "dégagée et sanctuarisée dans le fonds d'intervention régional" à la main des ARS, afin d'accompagner les initiatives et réalisations émanant des acteurs de terrain concertés dans le cadre des CNR territoriaux santé, indique vendredi 25 novembre 2022 l'entourage du ministère de la Santé et de la Prévention. Après Paris mardi (lire sur AEF info), François Braun se rend aujourd'hui à Chantilly (Oise) où il participera à la restitution des travaux d'une réunion du CNR santé. Il se rendra ensuite à La Réunion et à Mayotte pour trois jours dès lundi prochain.