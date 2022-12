D'après la Fesic (1), il existe une "injonction contradictoire de la part des pouvoirs publics" qui fixent des taux minimums de boursiers dans les contrats des Eespig, mais n’habilitent pas l’ensemble de leurs formations à les accueillir. Dans une interview accordée à AEF info le 23 novembre 2022, le président et la DG de l’association, Philippe Choquet et Delphine Blanc-Le Quilliec, demandent que les étudiants du privé non lucratif soient "traités comme les autres" en matière de vie étudiante. Ils souhaitent que l’État finance une exonération des frais d’inscription de leurs boursiers et s’inquiètent de devoir désormais contribuer financièrement aux services de santé des universités pour en faire bénéficier leurs étudiants. En outre, ils alertent sur le besoin de sensibiliser les jeunes aux différents types de diplômes pour contrer "le marketing très agressif des organismes à but lucratif".