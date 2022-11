Fonction publique. Arrêté portant organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique. IGÉSR. Plusieurs arrêtés portant admission à la retraite d'inspecteurs généraux de l'Éducation, du Sport et de la Recherche :Anne VibertPatrice BlemontPierre VinardJean Narvaez MENJ. Un emploi de sous-directeur est vacant à l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ), du...