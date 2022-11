Si un agent de la fonction publique sur cinq a télétravaillé en 2021 en France, la pratique du télétravail se concentre surtout au sein de l’État, indique la DGAFP. Dans une étude publiée le 24 novembre, elle constate que "plus le lieu de résidence de l’agent est densément peuplé, plus le taux de télétravail est élevé". L’agglomération parisienne apparaît comme la zone géographique où le taux de télétravail est le plus élevé avec 30 % de télétravailleurs. Cette pratique a fait l’objet en 2021 de mesures d’incitation ou d’obligation prises dans le cadre de la crise sanitaire.