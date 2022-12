Le rectorat de Lille a choisi Valenciennes pour lancer en novembre 2022 une expérimentation consacrée à l’orientation des filles vers les sciences. "On parle de l’orientation genrée depuis des années mais au bout du compte la situation n’évolue pas", constate Valérie Cabuil, rectrice de Lille, interrogée par AEF info. "L’idée de cette expérimentation est d’explorer d’autres méthodes et d’engager une action beaucoup plus systémique et ancrée dans le fonctionnement de l’Éducation nationale", ajoute-t-elle. Ce projet vise à modifier les pratiques en classe, sous le regard de la recherche.