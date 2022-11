ÉTUDES DE SANTÉ. Un décret autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d’odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé. SAINT-CYR. Un arrêté du 21 novembre 2022 est relatif aux concours d’admission à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. INSHEA. Murielle Mauguin est nommée directrice de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements...