Voici une sélection d’actualités en RSE pour la semaine du 21 novembre 2022 :Treize marques de textile s’associent pour lancer leur écoscore ;Le climat est de plus en plus présent dans la rémunération des dirigeants ;En 2021, la prise de conscience des PME et ETI quant au changement climatique s’est accélérée ;Une étude du SDSN se penche sur les impacts sociaux et environnementaux de la consommation de l’UE ;Greenpeace Allemagne a détecté des produits chimiques dangereux dans des vêtements Shein.