Nantes université, le parquet du tribunal judiciaire de Nantes, le groupement de gendarmerie Pays de la Loire, la direction départementale de la sécurité publique, le Crous et l’association France victimes 44 Nantes signent, le 24 novembre 2022, une convention visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Elle doit permettre de faciliter les modalités de signalement et de traitement judiciaire des situations de sexisme, de harcèlement ou d’agression sexuelle. Destiné à fluidifier les échanges et à faciliter le suivi des procédures, ce document, à vocation opérationnelle, prévoit également la mise en place d’un accompagnement juridique et psychologique des victimes parmi les 42 000 étudiants et l’ensemble des personnels de Nantes université et du Crous Nantes Pays de la Loire.