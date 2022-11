Pouvoirs publics Congrès des maires : Élisabeth Borne lâche un peu de lest (localtis.fr). Intervenant ce 24 novembre en clôture du 104e congrès des maires, la Première ministre a confirmé qu'un certain nombre de dispositifs prévus par l’exécutif vont être adaptés. La trajectoire d’évolution des dépenses locales ne sera finalement pas assortie de sanctions. Le "filet de sécurité" et l'"amortisseur électricité" vont être simplifiés (lire sur AEF info).Énergie Qarnot veut...