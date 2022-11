L’EM Normandie annonce fin novembre 2022 son adhésion au réseau Cladea (Conseil latino-américain d’écoles d’administration) et ainsi sa volonté de "conquête des territoires" en affirmant "ses liens avec l’Amérique Latine", où la business school a déjà noué des partenariats avec une trentaine d’universités pour de la mobilité entrante et sortante. Le Cladea existe depuis plus de 50 ans et compte parmi ses membres 256 établissements du supérieur européens, américains, africains et océaniens. L’EM Normandie entend par ce biais développer des "projets de collaborations ou partenariats globaux", et participer à des initiatives d’enseignement à distance ou de recherche pour que les étudiants travaillent sur des projets virtuels communs avec ceux d’autres établissements.