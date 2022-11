Au lendemain de la publication du décret du 23 novembre 2022 actualisant les missions de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique, est publié ce 25 novembre un arrêté qui revoit les missions de la direction et abroge l’arrêté du 18 décembre 2019. Sans bouleverser fondamentalement l’organisation de la DGAFP, il revoit l’intitulé et les attributions en lien notamment avec la réforme de la haute fonction publique, qui fait de la Diese le pilote de l’encadrement supérieur de l’État.