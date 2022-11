Avec la "nouvelle méthode" du CNR éducation, "on redonne de la liberté pédagogique à celles et ceux qui sont au plus près des élèves", souligne Richard Laganier, recteur de Nancy-Metz, le 17 novembre 2022. Près de 350 structures, en majorité des écoles, souhaiteraient s’engager dans la démarche, une trentaine portant un projet. Nommé il y a quatre mois dans la région académique Grand Est, Richard Laganier revient sur les débuts de l’expérimentation autour de la découverte des métiers en 5e, qui concerne actuellement 640 collèges en France et fera l’objet d’un premier bilan au printemps.