La remontée des taux d’intérêt, dans un contexte de forte inflation, présente aussi des avantages pour les assureurs santé et prévoyance, explique ce 24 novembre David Simon, responsable au sein d’AG2R La Mondiale de la politique d’investissement et des finances. À l’occasion d’un point sur la situation macroéconomique, l’actuaire de formation a expliqué en quoi cette remontée des taux était profitable pour le rendement des actifs pour les régimes santé et prévoyance, offrant ainsi à terme plus de ''flexibilité tarifaire'' pour les assureurs. L’impact serait également favorable pour les assureurs ayant une importante activité retraite. La remontée des taux renforce par ailleurs la solvabilité globale des groupes tels qu’AG2R La Mondiale.