Dans un avis adopté le 8 novembre 2022, le Conseil de l'âge du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge s’est prononcé sur le projet d’arrêté fixant le tarif minimal de l’heure d’aide à domicile fixée à 23 euros pour 2023, et sur le projet de décret prévoyant la compensation intégrale de l’augmentation des dépenses d’APA et de PCH liées à l’application de ce tarif minimal. La grande majorité de ses membres, notamment dans les syndicats, jugeant que le tarif minimum défini en 2022 est très insuffisant au regard des coûts de production, le Conseil prend acte de ces projets de texte.