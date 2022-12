Comment les nouveaux modes de management et d’organisation se sont-ils déployés ces dernières années dans les entreprises ? De quand datent-ils vraiment et comment les sociétés peuvent-elles les utiliser pour coupler innovation et efficacité ? Enfin, comment le management a-t-il été impacté par ces évolutions ? Des sujets quotidiennement soulevés au sein des organisations, et particulièrement prégnants depuis les bouleversements induits par la crise sanitaire liée au Covid. Pour les décrypter, AEF info a interrogé Suzy Canivenc (lire sur AEF info), chercheure associée à la Chaire "Futurs de l’industrie et du travail - Formation, innovation, territoires" de Mines ParisTech-PSL, et auteure de l’ouvrage "Les nouveaux modes de management et d’organisation - Innovation ou effet de mode ?", publié fin novembre 2022 par la Fabrique de l’industrie.