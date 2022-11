"Comment considérer le lien entre sciences et politique, au XXIe siècle, après le Covid-19 ?" Cette question, ici formulée par Mariya Gabriel, a été l’objet d’un colloque de la Cour des comptes qui s’est tenu le 24 novembre 2022, au cours duquel la commissaire européenne rappelle l’importance de "parier sur les connaissances". Les experts invités à débattre, dont Gilles Bloch (Inserm) et Antoine Petit (CNRS), évoquent le trop faible niveau d’investissement en recherche "en période d’intercrise" et s’interrogent sur les raisons qui ont empêché la France et l’Europe de produire un vaccin.