Selon un rapport du gouvernement remis au Parlement sur "l’évaluation du coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école", daté de septembre 2022, les améliorations du régime des décharges des directrices et directeurs d’école mises en œuvre aux rentrées 2021 et 2022 équivalent respectivement à 695 et 1 489 ETP, soit 2 184 ETP en deux ans. Aussi, selon ce rapport, au total, à la rentrée 2022, les décharges des directeurs d’école représentent 15 500 ETP.