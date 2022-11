En clôture du 104e congrès des maires de France, jeudi 24 novembre 2022, la Première ministre a longuement insisté sur le rôle de ces élus, "visages de l’action et de la décision", "de l’engagement et de la détermination", "en première ligne tout le temps", avec qui le gouvernement entend "construire l’avenir". Parce que "la confiance ne se décrète pas mais passe par des actes", Élisabeth Borne fait plusieurs gestes en direction des maires, parmi lesquels une simplification de "l’amortisseur électricité" et du "filet de sécurité", ou encore des "réponses" sur la mise en œuvre du ZAN.