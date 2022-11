Revalorisation des retraites des conjoints d'agriculteurs : le Sénat adopte la proposition de loi Chassaigne

Jeudi 9 décembre 2021, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, dite "Chassaigne 2" (lire sur AEF info). Adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 17 juin 2021, la proposition de loi transmise au Sénat vise notamment à aligner la pension majorée de référence des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sur celle des chefs d’exploitation, ce qui représente un gain de 100 euros par mois en moyenne pour 210 000 d’entre eux au 1er janvier 2022. Le texte vise également à renforcer l’information des assurés par les caisses de retraite concernant les conditions d’attribution et de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; et à limiter à cinq ans la possibilité d’exercer en qualité de conjoint de collaborateur.