Est-ce que la réduction des droits à l’assurance chômage a un effet incitatif sur le retour à l’emploi ? Cet argument porté par l’exécutif pour justifier une nouvelle réforme de l’assurance chômage est largement battu en brèche par la titulaire du Prix Nobel d’économie de 2019, Esther Duflo. "On en sait assez aujourd’hui pour être sceptique sur le fait que rendre les allocations plus strictes aurait un effet très fort sur l’économie", explique la professeure du MIT et du Collège de France, jeudi 24 novembre 2022, sur France Culture.