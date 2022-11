Retrouvez en bref quelques informations concernant l’aménagement et l’urbanisme, recueillies lors des Congrès et Salon des maires organisés du 22 au 24 novembre, à Paris :les inquiétudes de Territoires unis sur les capacités d’autofinancement des collectivités ;la publication de deux études sur les finances du bloc local par l’AMF ;le partenariat signé entre La Banque des territoires et La Poste dans le cadre d’Action cœur de ville ;le lancement de l’offre PVD+ par La Banque des territoires ;la signature de la charte des partenaires des écoquartiers…