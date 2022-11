La direction générale et le comité d’entreprise européen de Korian ont formalisé le 21 novembre 2022 dans une déclaration commune des recommandations visant à "renforcer l’engagement social et réduire l’absentéisme", indique le groupe dans un communiqué, le 24 novembre 2022. Le texte, "fruit d’un cycle d’échanges conduit en 2021 et 2020", formule différentes recommandations dans ce but, et comporte des engagements de l'entreprise sur "la qualité du management, l’organisation du travail, et l’accompagnement social et psychologique des collaborateurs".