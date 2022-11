Si la réduction et le tri des déchets progressent dans le quotidien des Français, des résistances persistent dans les grandes métropoles et les régions les plus urbanisées, révèle le troisième baromètre "Les Français et la réduction des déchets" dévoilé par Suez mercredi 23 novembre 2022. En moyenne, deux tiers des Français estiment que les communes ou les communautés de communes consacrent suffisamment de moyens à la prévention des déchets.