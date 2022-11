Des rencontres bilatérales entre la Cnam et les syndicats médicaux engagés dans la négociation de la future convention médicale ont lieu les 24 et 25 novembre 2022. Alors qu'un appel à fermer les cabinets est lancé pour les 1er et 2 décembre, Agnès Firmin Le Bodo dit "croire en la responsabilité de chacun". Invitée de l'Ajis jeudi, elle juge qu'une grève dans le contexte actuel à l'approche des vacances de Noël n'est "pas forcément très populaire". "Je sens sur le terrain que le sentiment le sentiment de nos concitoyens à l'égard des médecins commence à changer", confie-t-elle.