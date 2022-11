La ville de Paris indique, ce mercredi 23 novembre, qu'elle compte porter plainte pour diffamation contre Gabriel Attal, ministre de l'Action et des comptes publics. Dans un entretien à France inter, ce dernier a critiqué le système des loyers capitalisés appliqué à Paris, et notamment la dérogation dont la municipalité bénéficie depuis 2016 et qui lui permet de consacrer une partie de ces loyers à ses recettes de fonctionnement, au lieu de celles dédiées à l'investissement.