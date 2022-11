En 2022, 80 % des sociétés du SBF 120 ont intégré au moins un objectif climat dans le variable annuel long terme et/ou court terme de leur PDG, et 95 % des sociétés du CAC 40 l’ont fait, contre 87 % en 2021, selon le 2e baromètre de l’IFA, réalisé avec Ethics & Boards et Chapter Zero France, sur l’impact des objectifs climat dans la rémunération des CEO du SBF 120. Cela "témoigne de l’importance croissante désormais accordée à la question climatique au sein des conseils d’administration qui en ont fait un marqueur fort de gouvernance", selon l’IFA.