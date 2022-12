Après un partenariat de quatre ans entre 2017 et 2020, le CEA et Ifpen renforcent leur collaboration "en tant qu’organismes de recherche français majeurs dans le domaine de la triple transition énergétique, écologique et numérique" par la signature d’un contrat-cadre de collaboration en R&D, fin novembre 2022. Ce contrat permettra de "favoriser l’émergence de projets communs de recherche, en s’appuyant sur leurs expertises scientifiques et techniques". Le CEA et Ifpen collaboreront sur quatre thématiques : mobilité, économie circulaire du carbone, numérique et enseignement.