L’établissement public d’aménagement Euroméditerranée a dévoilé, mardi 22 novembre 2022, les lauréats de son concours de "solutions innovantes pour la ville durable de demain", Med’innovant. Pour cette onzième édition, cinq porteurs de projets, répondant aux cinq "défis" identifiés par l’EPA (construction et matériaux, l’eau dans la ville, besoins en énergie, bâtiments durables, la ville fabricante), sont récompensés. Ils se partageront 50 000 euros, et seront accompagnés pendant un an.