Les cabinets de Pap Ndiaye et Carole Grandjean ont reçu les organisations syndicales de l’enseignement professionnel le 25 novembre 2022. Le Snuep-FSU, présent à la réunion comme la CGT Éduc’action, y voit "un premier recul acté de la part du ministère". La Depp a présenté un "état des lieux" de la voie professionnelle, qui démontre, selon l’intersyndicale de la voie pro réunie le 28 novembre, que "les élèves de lycée pro ont besoin de plus d’école, pas de plus d’entreprise". Le calendrier annoncé par le cabinet de Carole Grandjean prévoit le rendu des conclusions des groupes de travail fin janvier.