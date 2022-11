L’alliance d’universités européennes Ulysseus, à laquelle participe notamment l’université Côte d'Azur, devrait être rejointe par deux autres établissements : l’université de Münster (Allemagne) et l’université du Monténégro, c’est ce qu’annonce Maria Rivers Rodriguez le 23 novembre 2022, lors d’un sommet dédié à l’intelligence artificielle, intitulé le Sophia summit. Pour mémoire, cette alliance a été sélectionnée par la Commission européenne lors du deuxième appel à propositions visant à créer des universités européennes (lire sur AEF info) et implique également les universités de Séville (Espagne), Gênes (Italie), l’université de sciences appliquées Haaga-Helia (Finlande) l’université technique de Košice (Slovaquie) et le Management Center Innsbruck (Autriche). L’arrivée de ces deux nouveaux membres sera officialisée lors d’une réunion à Bruxelles, le 16 décembre prochain.