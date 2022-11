"Continuer à rassurer" et "bien accueillir la coupe du monde de Rugby et les Jeux olympiques" : voilà les objectifs affichés par Gérald Darmanin qui a détaillé, jeudi 24 novembre 2022, les moyens nouveaux alloués à la sécurisation des transports : "77 nouvelles unités dédiées" vont ainsi être créées, dotées de "près de 1 900 policiers et gendarmes" supplémentaires, "soit un doublement des effectifs" aujourd’hui consacrés à cette mission, qui constitueront l'"héritage de sécurité" laissé au pays par les JO, se félicite le ministre. La "sécurité des femmes" est également un "enjeu majeur".