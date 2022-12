La société de crédit CGI Finance, filiale de la Société Générale, propose depuis 2016 des solutions de mobilité douce et durable aux 1 000 salariés de son site principal, situé à Marcq-en-Barœul (Nord). "L’impact des mobilités domicile-travail est un sujet RH à part entière", estime Loïc Pinchart, son responsable RSE. "Nous sommes probablement l’entreprise qui a fait le plus dans ce domaine en France puisque nous avons testé tout ce qu’il était possible de tester", ajoute-t-il. Résultat : le pourcentage de salariés venant en solo dans leur voiture thermique est passé de 74 % à 46 % en six ans.