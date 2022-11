Cinquante-deux entreprises et institutions ont signé, mardi 22 novembre 2022 à Paris, le "Pacte Paris Action Climat Biodiversité" qui remplace le pacte initié en 2012 pour répondre au seul enjeu du climat. Les signataires, parmi lesquels EDF, Enedis, GRDF, La Poste et Natixis, s’engagent pendant trois ans à mettre en œuvre douze principes et à choisir, de façon volontaire, des actions parmi 27 mesures proposées. La mairie de Paris a mis en consultation en septembre le nouveau plan climat de la ville qui vise à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre entre 2004 et 2030.