Hauts-de-France : Transitions Pro et l’Apec se coordonnent pour faciliter la reconversion des cadres

Les directions régionales de Transitions Pro Hauts-de-France et de l’ Apec signent fin mai 2021 une convention de partenariat afin de poursuivre le travail engagé "de longue date" avec l’ex Fongecif. Les référents de parcours d’ ATpro et les consultants de l’Apec continueront ainsi à "faciliter la reconversion et l’évolution professionnelle des salariés cadres", à travers des dispositifs comme Transitions collectives, la VAE ou le CEP démissionnaire. En effet, les salariés en CDI qui souhaitent toucher le chômage lorsqu’ils démissionnent doivent rencontrer un conseiller en évolution professionnelle et obtenir de la CPIR une attestation du "caractère réel et sérieux" de leur projet (reconversion ou création d’entreprise). Enfin, ATPro et l’Apec s’engagent à "partager leurs informations pour mieux répondre aux besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire régional".