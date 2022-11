Un décret publié au Journal officiel ce 24 novembre 2022 actualise les missions de la DGAFP (direction générale de l’administration et de la fonction publique) "en cohérence avec les mesures d’application" de la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Ce texte, qui entrera en application le 25 novembre, tient compte de la création de la Diese, de l’INSP et du corps interministériel des administrateurs de l’État, en janvier 2022, dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique prévue par la loi Dussopt. Il revoit les instances de la direction et renforce le rôle des PFRH.